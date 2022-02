Asili nido, al via le iscrizioni al Sebastiano Galli di Toringo e gli open day nelle strutture

Apriranno martedì 1 marzo le iscrizioni per il nido d’infanzia comunale Sebastiano Galli di Toringo per l’anno educativo 2022-2023 per i posti che si rendono vacanti alla fine dell’anno educativo in corso.

Il nido in via di Carraia è rivolto ai bambini dai 16 ai 36 mesi ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30. Le iscrizioni – che resteranno aperte fino al primo aprile – possono essere effettuate solo on line sul sito del Comune nella sezione ‘Iscrizione servizi scolastici’. Per questa struttura sabato 12 marzo a partire dalle 10 e mercoledì 16 marzo a partire dalle 18 sono in programma due open day online su piattaforma Meet rivolti alle famiglie. Per partecipare le famiglie interessate dovranno inviare una mail di richiesta all’indirizzo asilinido@comune.capannori.lu.it indicando i propri dati, la data e l’orario di interesse e sarà loro inviato un link per accedere.

Alcuni open day sono previsti anche per il nido di infanzia in concessione Il Grillo Parlante di Capannori e il nido di infanzia in concessione Cosimo Isola di Marlia. Il Grillo parlante in via G.Rossa è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30. Gli open day saranno in presenza su prenotazione e si terranno sabato 26 febbraio dalle 9 alle 11, mercoledì 9 marzo dalle 17,30 alle 19 e sabato 19 marzo dalle 9 alle 11 (per iscrizioni e informazioni inviare una mail all’indirizzo nidodinfanziagrilloparlante@gmail.com).

Per il Cosimo Isola in via della Rimembranza, rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30, gli open day saranno in presenza su prenotazione e si terranno sabato 26 febbraio dalle 10 alle 12, martedì 8 marzo dalle 17,30 alle 19 e sabato 19 marzo dalle 10 alle 12 (per iscrizioni e informazioni y inviare una mail all’indirizzo nidocosimo@gmail.com).

Le famiglie residenti a Capannori con bambini da 3 a 16 mesi iscritti a un nido autorizzato e accreditato situato sul territorio regionale e convenzionato con il Comune di Capannori, in possesso di un valore Isee inferiore a 27 mila euro potranno usufruire di un voucher compartecipativo messo a disposizione dal Comune che andrà a coprire la differenza tra la retta che la famiglia avrebbe pagato nella struttura comunale calcolata in base all’Isee e quella della struttura privata autorizzata e accreditata per i mesi di effettiva frequenza. Le famiglie con bambini dai 16 mesi ai 36 mesi, anche in questo caso iscritti in un nido autorizzato e accreditato convenzionato con il Comune di Capannori e in possesso di un Isee inferiore a 27 mila euro potranno invece usufruire, come negli anni scorsi, dei Buoni Servizio finanziati dalla Regione Toscana. I bandi su entrambe le misure usciranno nei prossimi mesi.