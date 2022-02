Ventotto sacchi di rifiuti raccolti lungo gli 850 metri di viale Jacques Hamel a Rughi. Si sono concluse nella mattinata di ieri (17 febbraio) le prime operazioni di pulizia condotte dai volontari di Legambiente Capannori e Piana lucchese sul territorio di Porcari.

Una squadra di cinque persone che con pazienza e spirito di servizio hanno liberato da plastica, vetro e mascherine abbandonate sia la pista ciclabile, sia l’altro lato della strada, nell’arco di due mattine. Il prossimo intervento, concordato con il Comune di Porcari, vedrà la pulizia di via Sbarra, tratto molto frequentato dai podisti.

“Ringrazio i volontari di Legambiente per la loro collaborazione continua e costante nel tenere pulito il paese. In questi anni – dice l’assessore all’ambiente Franco Fanucchi – abbiamo condiviso obiettivi sempre più importanti, fino all’inaugurazione di una sede porcarese dell’associazione in piazza Unità d’Italia. È un presidio concreto, che spero possa farsi sempre più numeroso: tutti possono rimboccarsi le maniche per migliorare i luoghi che condividiamo”.

La sede di Legambiente di Porcari è aperta il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 11. I volontari stanno organizzando mattinate di pulizie anche lungo il tratto della via Francigena, lo stesso percorso a piedi dall’arcivescovo Paolo Giulietti nel giorno del suo insediamento a Lucca. Sono previste inoltre domeniche di ‘pulizie di primavera’ in collaborazione col gruppo di famiglie porcaresi del Palio della spazzatura. Oltre a migliorare la qualità e l’ordine delle zone ripulite, la raccolta dei rifiuti mette un freno alle conseguenze ambientali degli abbandoni: bottiglie, imballaggi, reti, con il passare del tempo si frantumano in pezzi più piccoli a causa dell’erosione, fino a raggiungere dimensioni poco visibili, inferiori a 5 millimetri di diametro, che possono penetrare nel terreno in profondità, raggiungere una falda acquifera o essere ingeriti dagli animali.