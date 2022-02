Ceccarelli (Popolari e Moderati): “Inquinamento, si valutino le emissioni delle attività produttive”

Geatano Ceccarelli capogruppo in consiglio comunale a Capannori dei Popolari e Moderati ha presentato una interpellanza sulle emissioni in atmosfera delle attività produttive, insediate nell’area centrale del Comune di Capannori.

“La zona di Lucca e della Piana – osserva – , per una serie di motivazioni anche orografiche, è notoriamente afflitta da anni da una pessima qualità dell’aria, soprattutto in ordine alla concentrazione di polveri sottili le ormai note pm10 e le ancor peggiori pm2,5 e le ultrafini, per questo sia la Regione Toscana che i Comuni interessati come Capannori, sono impegnati in una serie di misure di contenimento delle emissioni e di miglioramento ambientale. Provvedimenti come i divieti di abbruciamento, di limitazioni al traffico dei veicoli più inquinanti che però vanno fatte rispettare puntualmente, ecc., unitamente ai contributi economici per l’installazione di caminetti conformi alle norme antinquinamento, a quelli per la sostituzione delle vecchie caldaie con pompe di calore a basso impatto ed altri simili, la piantumazione di nuovi alberature, sono certamente utili alla causa ma non sono sufficienti da soli, per contrastare efficacemente il grave fenomeno. Allora molti cittadini, giustamente, chiedono verifiche anche sulle emissioni in atmosfera delle numerose attività produttive insediate sul nostro territorio, senza alcun intento punitivo nei confronti di nessuno ma soltanto al fine di essere rassicurati, sul rispetto dei limiti fissati dalle vigenti normative che disciplinano la materia, a tutela della salute pubblica”.

“Per questo, ho presentato nei giorni scorsi una prima interpellanza all’Assessore al ramo che si sta impegnando fattivamente sul tema, per conoscere i livelli di emissione in atmosfera di attività produttive situate lungo l’autostrada Firenze – Mare nella zona centrale del nostro Comune, nonché la loro conformità alle prescrizioni di legge”.