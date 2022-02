Auditorium Da Massa Carrara pieno per il secondo appuntamento con la stagione di prosa

Secondo successo per la stagione di prosa organizzata dal Comune di Porcari e Fondazione Toscana Spettacolo all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara. Sabato (19 febbraio) nemmeno una poltroncina è rimasta vuota per il ritorno alla grande drammaturgia d’autore di Maurisa Laurito, in scena con Persone naturali e strafottenti, uno dei titoli più noti e controversi di Giuseppe Patroni Griffi.

In sala anche l’assessora alla cultura, Roberta Menchetti, che commenta: “Avevamo bisogno di ritornare nel nostro auditorium e trovarlo pieno di persone con la voglia di condividere l’emozione del qui e ora che solo lo spettacolo dal vivo può offrire. Il miracolo che si ripete nello scambio di energia tra pubblico e attori è tornato a compiersi, finalmente. Con comportamenti prudenti e rispetto delle regole ci avviciniamo a una nuova normalità”.

Sul palcoscenico di Porcari Maurisa Laurito si è confermata attrice intensa e leggera al tempo stesso. Ad accompagnarla è stato il regista Giancarlo Nicoletti, in scena anche lui nei panni del travestito Mariacallàs. Un’umanità triste e cruda, capace di dare scandalo e di ricomporlo, nello spazio scenico delle miserie di una Napoli del secolo scorso, grazie anche alla bravura degli altri due attori dello spettacolo, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir.

Il prossimo appuntamento con la grande prosa all’auditorium di Porcari sarà sabato 5 marzo, quando sarà la volta di Maria Amelia Monti ne La parrucca di Natalia Ginzburg.