Maria Pia Bertolucci è stata ricordata domenica scorsa, nel terzo anniversario della scomparsa, con una santa messa nel santuario di Santa Gemma a Lucca. Se ne è fatta memoria anche in altre celebrazioni domenica mattina: nella chiesa cattedrale di Lucca e nella chiesa di Capannori.

La messa nel santuario di Santa Gemma è stata concelebrata da alcuni sacerdoti, fra cui monsignor Guido Lucchiari del Ctg e don Luigi Bertolucci, fratello di Maria Pia. Nell’occasione è stata presentata un’iniziativa in ricordo di Maria Pia Bertolucci, promossa dai coordinamenti delle Misericordie di Lucca e della Versilia e da Spazio Spadoni.

Si tratta di un pozzo che verrà costruito e intitolato a Maria Pia in uno dei territori in cui è già attivo il progetto Hic sum di Spazio Spadoni, progetto missionario che prevede la formazione di una suora all’interno di un’Associazione di volontariato italiana (tipicamente una Misericordia) per circa 6 mesi. Al termine di questo periodo, la suora promuoverà nella propria terra un’esperienza di volontariato volta all’espressione di almeno una delle 14 Opere di Misericordia e attiverà una piccola impresa sociale (denominata Pane di Misericordia) per la produzione di generi alimentari (per esempio: pane, cioccolato, riso, ecc.) o di prodotti (per esempio il sapone) che possano in parte vendere per garantire alla comunità religiosa l’autosostentamento, ed in parte destinare gratuitamente a chi si trova in forte stato di povertà.