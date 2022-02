Giovani e business, all’Artemisia un corso gratuito di avviamento all’attività d’impresa

Un corso gratuito di avviamento all’attività d’impresa rivolto ai giovani. Prenderà il via giovedì 3 marzo al polo culturale Artèmisia di Tassignano, organizzato dall’Unione giovani commercialisti Lucca in collaborazione con il Comune di Capannori.

Il corso si svolgerà in cinque incontri in programma giovedì 3,10 17, 24 e 31 marzo dalle 16 alle 19 e rappresenta un’occasione da non perdere per tutti coloro che abbiano avviato o vogliano avviare una nuova realtà imprenditoriale. Gli incontri saranno tenuti da alcuni giovani professionisti dell’Unione. Una giornata sarà dedicata agli interventi di 4 giovani imprenditori di successo.

“Siamo molto soddisfatti di poter realizzare sul nostro territorio un corso gratuito rivolto ai giovani che sono interessati ad avviare una nuova impresa, oppure che l’hanno già avviata, perché costituisce un’opportunità importante di formazione per acquisire utili strumenti fiscali, giuridici e aziendali e migliorare quindi le competenze – afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Un sostegno formativo concreto alle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro e in particolare a quello dell’impresa. Ringrazio l’Unione Giovani Commercialisti per l’organizzazione di questa bella e utile iniziativa”.

Il progtamma

Giovedì 3 marzo si parlerà di diritto commerciale, in particolare di Profili introduttivi sull’avviamento d’impresa a cura di Gabriele Pagnini, delle forme giuridiche della società: le società di persone a cura di Alessio Carraro e le società di capitali a cura di Simone Giannecchini. Giovedì 10 marzo sarà la volta del diritto tributario con i regimi di tassazione dell’impresa a cura di Marco Leone, i principali adempimenti fiscali a cura di Silvia Francesconi e l’iva, regole e regime sanzionatorio a cura di Gabriele Pagnini. Giovedì 17 marzo saranno trattati gli adempimenti dell’impresa: le fasi e costi dell’avviamento d’impresa a cura di Elisa Bernardini, la gestione del personale dipendente a cura di Nicola Antonioli e i profili previdenziali della gestione del personale dipendente a cura di Alessandro Bacci. Giovedì 24 marzo è il momento del business plan: incentivi e finanziamenti per le Startup a cura di Elisa Bernardini, ideazione e redazione di un Business Plan a cura di Simone Giannecchini e budget e controllo di gestione a cura di Andrea Pieroni. Infine giovedì 31 marzo ci saranno le testimonianze di giovani imprenditori di successo: Ellefree.Srl di Eleonora Zeni e Mariasole Facioni, Hotel Giulia di Luca Buonaccorsi, Luka’s Srl di Luca Piattelli e Bobble Bobble di Simone Simonelli.

Tutti gli incontri sono moderati da Daniele Fisicaro, presidente dell’Unione Giovani Commercialisti. Le iscrizione possono essere effettuate su Eventbrite fino a esaurimento posti (clicca qui). Per informazioni scrivere a ugdceclucca@gmail.com.