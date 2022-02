Servizio civile, ancora aperto il bando alla Misericordia Santa Gemma

È ancora aperto il bando per il servizio civile anno 2022 alla Misericordia Santa Gemma Galgani.

Ancora posti disponibili quindi per giovani da 18 a 28 anni. Per candidarsi c’è tempo fino alle 14 del 9 marzo. Per Informazioni è possibile contattare la Misericordia al numero 0583936392, 3401275422, oppure scrivere a misericordiasantagemma@virgilio.it.