Alla Fondazione Lazzareschi aperitivo con lo scrittore Sacha Naspini

Sarà lo scrittore Sacha Naspini ad inaugurare, domenica (27 febbraio) alle 18 nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari, la serie di incontri Aperitivo con l’autore, organizzati in collaborazione con la libreria Bella Storia di Porcari, alla scoperta di nuovi, entusiasmanti scrittori italiani.

Sacha Naspini, giovane scrittore toscano tradotto in ventisei paesi del mondo, presenta al pubblico di Porcari La voce di Robert Wright (Edizioni e/o) la storia di Carlo Serafini doppiatore di un famoso attore hollywoodiano, Robert Wright appunto, che improvvisamente si suicida. Cosa succede nella sua vita? Qualcosa dentro di lui si rompe. Non c’è più un copione da seguire. Serafini è costretto a scendere in platea, a togliere la maschera. E la finzione crolla.

Sacha Naspini sarà sul palco della Fondazione insieme a Valentina e Jessica della Libreria Bella Storia di Porcari a raccontarci questa incredibile storia che lascerà il pubblico a bocca aperta. Al termine della chiacchierata, un brindisi in compagnia dello scrittore.

L’evento è ad ingresso libero. Obbligatorio il green pass.