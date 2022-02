Una nuova casa per i giovani della cittadina del Tau. È stato inaugurato questa mattina (26 febbraio), alle 10,30, il nuovo centro di aggregazione giovanile di Altopascio, in via Fratelli Rosselli 18.

Il centro di aggregazione è stato riaperto il 17 gennaio scorso, dopo due anni di stop a causa della pandemia. È base operativa del progetto ministeriale Seconda stella a destra, che grazie alla collaborazione dell’istituto comprensivo di Altopascio e delle cooperative sociali Zefiro e La Luce, sta dando vita a un percorso che vede i giovani sempre più protagonisti del loro tempo, con corsi e attività ad hoc.

Al taglio del nastro presenti la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio, gli assessori Valentina Bernardini, Alessio Minicozzi, Francesco Mastromei e Adamo La Vigna, la presidente del consiglio comunale Rina Romani, la consigliera Martina Mandroni e i referenti del progetto ministeriale vinto dal comune di Altopascio, Seconda Stella a Destra.

“Oggi è una bellissima giornata per tutti noi, per tutta Altopascio – commenta Sara D’Ambrosio -. Quando sono stata eletta come sindaco di Altopascio, Gianmarco Bertozzi mi disse di investire soldi per rendere più vivo il centro di aggregazione per i giovani di Altopascio. Non è stato facile, le difficoltà per reperire finanziamenti sono state parecchie. Grazie ad un ottimo lavoro di squadra, Altopascio ha vinto – piazzandosi al primo posto in Italia – il bando del Ministero delle politiche della famiglia, aggiudicandosi ben 230mila euro di finanziamento. Un piccolo Comune come il nostro ha raggiunto un grande risultato e di questo ne sono orgogliosa. Questo luogo sarà la casa dei ragazzi di Altopascio. Questa generazione ha bisogno di una guida in questo mare di tempesta che è il mondo di oggi”.

“Un’occasione importante per i ragazzi del territorio – commentano gli assessori alla scuola, Valentina Bernardini, e alle politiche giovanili, Alessio Minicozzi -. In questo spazio i ragazzi potranno tornare a condividere esperienze e vivere una nuova socialità che manca da tempo. Siamo certi che il centro di aggregazione sarà un vero e proprio punto di ritrovo e crescita, una seconda casa”.

“Questo è uno spazio che vuole essere aperto alla cittadinanza e costruito insieme alla cittadinanza – le parole di Gianmarco Bertozzi, coordinatore dei servizi educativi -. Uno spazio catalizzatore per i giovani. Sono già diverse le iniziative in corso, che cercheremo di ampliare nel tempo. Questo spazio deve essere un punto di riferimento per la comunità”.