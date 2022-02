Edilizia scolastica, da Capannori presentati tre progetti per il finanziamento dal Pnrr

L’amministrazione Menesini ha predisposto gli atti necessari alla candidatura di importanti interventi di edilizia scolastica per tre scuole del territorio ai finanziamenti previsti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal governo, nell’ambito della missione 4 “istruzione e ricerca”, il cui avviso pubblico per la raccolta dei progetti è in fase di pubblicazione. I tre progetti riguardano la scuola dell’infanzia di Marlia, la palestra della scuola media Carlo Piaggia di Capannori e del liceo scientifico Majorana e la realizzazione dell’asilo nido a San Leonardo in Treponzio, per un importo totale di circa 4 milioni di euro.

“Stiamo lavorando per sfruttare al meglio questa importante opportunità di finanziamenti europei nell’ambito dell’istruzione, per ottenere risorse da destinare alla riqualificazione di istituti scolastici e alla costruzione di nuove scuole – afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti – Sono infatti già pronti gli atti che ci consentiranno di candidare ai bandi del Pnrr tre importanti interventi di edilizia scolastica, tra cui la realizzazione del nuovo asilo nido di San Leonardo in Treponzio da 30 posti per andare a soddisfare le esigenze dell’utenza in quest’area del territorio. Per la nostra amministrazione avere, scuole, belle, funzionali e sicure è una vera priorità, come dimostrano i tanti lavori realizzati in questi anni, anche grazie alla capacità del nostro ente di reperire risorse esterne. Adesso siamo pronti a cogliere questa nuova importante occasione rappresentata dai fondi del Pnrr e auspichiamo di ottenere i finanziamenti che andremo a richiedere” .

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia di Marlia il progetto prevede lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, ristrutturazione igienico-sanitaria e adeguamento alle norme di prevenzione antincendio (circa 1 milione e 200 mila euro). Per quanto riguarda inoltre la palestra della scuola media Carlo Piaggia di Capannori e del liceo scientifico Majorana il progetto è relativo ad una riqualificazione architettonica e funzionale e ad interventi di messa in sicurezza (circa 2 milioni di euro). Il terzo progetto riguarda la costruzione di un asilo nido da 30 posti a San Leonardo in Treponzio ( circa 800 mila euro).