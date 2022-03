Ascit, due avvisi di selezione per assunzioni nell’area conduzione

Due sono gli avvisi di selezione per operatori ecologici indetti da Ascit, azienda a partecipazione totalmente pubblica che opera in 12 Comuni della Piana e Mediavalle, nel campo della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e del decoro urbano.

Una graduatoria sarà destinata ad addetti area conduzione a tempo indeterminato inquadrati al livello 3B in apprendistato professionalizzante, muniti di patente B.

La seconda graduatoria sarà invece per eventuale assunzione a tempo determinato e/o indeterminato per addetti area conduzione di livello 3B con obbligo di patente C+ Cqc.

“Siamo contenti di poter avviare una nuova selezione pubblica per l’assunzione di lavoratori in Ascit – dice il presidente Alessio Ciacci – L’azienda è cresciuta molto in questi anni sia in quantità di dipendenti (anche grazie a numerosi nuovi comuni serviti) sia nella qualità del lavoro. Investiamo, infatti, nella formazione continua per migliorare ogni giorno le nostre performance, così come nella costruzione di ambienti di lavoro positivi e attenti al benessere. Trasparenza, partecipazione e sostenibilità sono pilastri fondamentali che vogliamo condividere per costruire un’azienda sempre più attenta alle esigenze e alle opportunità del nostro territorio.”

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online, entro e non oltre le 20 del 14 marzo.

Per consultare il bando e partecipare alla selezione, visitare il sito di Ascit nella sezione Società trasparente/Selezione del personale.