E’ stata inaugurata oggi (27 aprile) alle 16 a Capannori accanto alla chiesa la nuova sede di via Romana Uilcom Uil che si chiamerà la Casa dei Cartai.

Sarà la sede sindacale rivolta ai lavoratori del settore cartario. Anche se potrà ascoltare e dare servizi a tutti i cittadini.

Alla inaugurazione sono stati presenti il segretario generale nazionale della Uilcom Uil Salvo Ugliarolo, la segretaria nazionale Roberta Musu, ed il segretario generale Uilcom Toscana Angelo Ughetta oltre a Franco Borghini segretario generale della Uil Nord Toscana.

“La scelta della Uil Nord Toscana e della Uilcom Uil di investire nel settore dei lavoratori della carta con una sede specifica a Capannori – è stato spiegato – è chiaramente una scelta di fare un sindacato legato al territorio ed ai bisogni di chi lavora, ed è la conseguenza della crescita della Uilcom Uil nel territorio. La scelta del sindacato della concretezza e della presenza, che supera logiche superate, sta dimostrandosi in grado di dare risposte individuali e collettive ai lavoratori. Nel mondo dello smart working e delle video conferenze aprire una sede sindacale è una sfida che la Uilcom vuole vincere per poter stare accanto sempre meglio ai lavoratori del settore e non solo”.