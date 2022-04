Da Porcari all’Ucraina: due volontari in viaggio per portare aiuti ai profughi

Sono partiti nel cuore della notte due volontari di Porcari diretti al confine tra Romania e Ucraina. È da qui che porteranno il loro aiuto direttamente nei vari campi e centri accoglienza profughi. A salutare la loro partenza il primo cittadino Leonardo Fornaciari.

“È notte fonda ma non conta l’orario se c’è da partire, se c’è da darsi da fare e compiere una buona azione – ha scritto il sindaco sui social -. Porcari porta di nuovo e in maniera ancora più diretta il suo aiuto in Ucraina. Dopo che Porcari ha raccolto e mandato aiuti ai bambini ucraini, stanotte partono Elena e Massimiliano. Per fare cosa? Faranno parte di una colonna di aiuti organizzata dalla Associazione nazionale pubbliche assistenze. Andranno al confine tra Romania e Ucraina. E lì non sarà l’arrivo ma inizierà il vero lavoro: ovvero sposteranno gli aiuti dai tir ai mezzi più piccoli e con i furgoni entreranno in territorio ucraino nei vari campi e nei centri di accoglienza dei profughi. È sconsigliato infatti entrare in Ucraina con mezzi troppo grandi. Grazie a Elena e Massimiliano che, con la divisa della Croce Verde, e va detto anche con coraggio, portano il cuore di Porcari là dove il bisogno chiama. Ho voluto essere presente alla loro partenza per dirgli a nome di tutto il nostro Paese: Buon viaggio ragazzi e occhi aperti”.