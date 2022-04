Nuove targhe per i bagni dei disabili della piscina comunale di Capannori

Gli spogliatoi e i servizi igienici per persone con disabilità della piscina comunale sono stati contrassegnati da quattro nuove targhe, due per i locali riservati alle femmine e due per quelli riservati ai maschi, realizzate grazie alla collaborazione nata tra l’associazione L’Allegra Brigata e l’Istituto superiore d’istruzione Pertini di Lucca.

Foto 2 di 2



I ragazzi dell’associazione hanno suggerito l’idea e il disegno con cui realizzare le targhe, particolarmente colorate e allegre, e gli studenti della 3A dell’indirizzo Tecnici grafici della comunicazione del Pertini guidati dalle docenti Simona Mosti e Giuseppina Isgrò le hanno poi realizzate.

Le targhe sono state scoperte ieri (28 aprile) alla presenza dei ragazzi dell’Allegra Brigata, degli studenti del Pertini accompagnati dalle docenti, degli assessori allo sport, Lucia Micheli e alla disabilità, Serena Frediani, e del presidente della Capannori Servizi Pierangelo Paoli. È previsto un secondo step del progetto per la realizzazione di altre targhe.

Le targhe sono il risultato di un percorso durato alcuni mesi che ha visto l’importante e proficuo incontro tra il mondo della disabilità e il mondo della scuola. L’amministrazione comunale e la Capannori Servizi ringraziano l’associazione L’Allegra Brigata e e l’Istituto Pertini per questa bella iniziativa finalizzata all’inclusione.