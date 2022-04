Altopascio, da lunedì niente appuntamento per l’ufficio anagrafe del Comune

Da lunedì (2 maggio) non ci sarà più bisogno dell’appuntamento per accedere all’ufficio anagrafe del Comune di Altopascio, in via Fratelli Rosselli. Durante l’emergenza Covid-19, come previsto dai decreti nazionali, per evitare la presenza di più persone nello stesso momento e rispettare le misure e dei protocolli di sicurezza, era stato istituito l’obbligo di prenotazione.

Da lunedì, invece, si potranno svolgere tutte le pratiche con libero accesso. In caso di necessità o qualsiasi esigenza è sempre possibile chiamare l’ufficio al numero 0583.216305.

L’ufficio anagrafe – servizi demografici è aperto al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30, il martedì con orario continuato dalle 8,30 alle 16,30.

Per informazioni: 0583.216305/0583.289547 – anagrafe@comune.altopascio.lu.it