Scuola e cultura del dono, Avis Altopascio dona il libro “ConVivere” all’istituto comprensivo

Si rinnova la collaborazione tra Avis e istituto comprensivo di Altopascio. Una sinergia che si rafforza: la nuova presidente di Avis Altopascio, Ilenia Vettori, nei giorni scorsi ha incontrato il dirigente dell’istituto comprensivo di Altopascio, Dario Salti, accompagnata dal presidente uscente, Nicola Calandriello, e dal coordinatore Avis Giovani, Thomas Calandriello.

Un incontro costruttivo, in cui sono state poste le basi per sviluppare insieme nuovi progetti. Un percorso condiviso con un principale obiettivo: diffondere tra i giovani, attraverso la scuola, il valore della solidarietà e la cultura del dono, con particolare attenzione alla donazione di sangue e plasma.

Per l’occasione, la giovane associazione di volontariato altopascese ha donato alla scuola alcune copie del libro ConVivere di Laura Massa e Paolo Ghezzi, nel quale si racconta l’importanza della donazione del sangue e del midollo osseo nella cura di gravi patologie. Un libro che nasce dall’esigenza di Laura di raccontare la quotidianità di un’adolescente, ed ancor prima bambina, affetta da neoplasia. ConVivere è condivisione, scambio di opinioni, incoraggiamento. L’epilogo della storia, come dice Paolo, non fa comunque perdere la speranza ma anzi l’amplifica e rafforza l’importanza del gesto della donazione che, nel caso specifico di Laura, le ha permesso di vivere 14 anni con un tumore come “inquilino”.

Il regalo, gradito dal dirigente Dario Salti, si inserisce all’interno di una serie di attività che da anni legano istituto comprensivo e Avis Altopascio, tra cui gli incontri conoscitivi rivolti agli alunni e la realizzazione di cortometraggi sul tema della solidarietà tramite il progetto Cartoon School.