Ad Altopascio una sfilata di moda e negozi aperti per la festa della mamma

Moda, amore e fantasia. Il tutto arricchito da musica dal vivo, aggregazione, negozi aperti e occasioni per stare insieme. Sono questi gli ingredienti della sfilata di moda che domenica (8 maggio) in occasione della Festa della mamma, accoglierà cittadini e visitatori nel cuore di Altopascio, in via Cavour, a partire dalle 16 (meteo permettendo).

L’iniziativa, organizzata dal Centro commerciale naturale di Altopascio in collaborazione con il Comune di Altopascio, è fortemente voluta dai commercianti del paese, come segnale di ripartenza con gli eventi all’aria aperta in vista proprio della bella stagione.

“La cultura, l’arte e lo spettacolo sono pilastri fondamentali per il nostro Paese – spiega la presidente del Centro commerciale naturale, Federica Benedetti Stefanini -. Ed è per questo che Altopascio ha deciso di riaprire il proprio sipario proprio nel giorno della festa della mamma, l’8 maggio, regalando a tutto il paese una bellissima sfilata di moda. Si tratta del primo evento che torna pienamente in presenza dopo i due anni di pandemia, durante i quali, come commercianti, abbiamo comunque voluto garantire iniziative e momenti di aggregazione e di festa. Dall’8 maggio si riparte e si dà idealmente il via alla bella stagione estiva”.

La festa della mamma sarà una giornata unicamente dedicata all’amore e alle famiglie in cui i modelli che sfileranno non sono veri professionisti, ma clienti, mamme, papà, bambini, dei negozi che hanno aderito. In concomitanza ci sarà, per la prima volta in paese, anche una mostra canina. Presentare il tutto spetterà ad Alessandro Martini, mentre Antonio Prestianni, direttamente da X-Factor, intratterrà il pubblico con musica dal vivo.

“Una bellissima sinergia, ancora una volta – aggiunge l’assessore al commercio e alla promozione del territorio Adamo La Vigna – tra amministrazione comunale e Centro commerciale naturale di Altopascio, che ringrazio per l’idea e per l’impegno. Un modo per valorizzare ancora di più il nostro territorio e tutti i commercianti e i gestori di locali che lo rendono vivo e dinamico”.

Per tutta la giornata di domenica i negozi saranno aperti e il centro paese sarà animato da aperitivi, merende, musica, divertimento per tutte le età.