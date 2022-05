Proseguono speditamente, come hanno potuto constatare durante un sopralluogo, l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale, Gianni Campioni, i lavori per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte di via di Meolla a Gragnano situato in corrispondenza dell’attraversamento del Rio Ralle, danneggiato in seguito ad eventi meteorologici avversi.

Un’opera particolarmente importante e attesa con cui sarà ripristinato il collegamento stradale tra le frazioni di Gragnano e Camigliano per la cui realizzazione il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 150 mila euro che copre totalmente il costo dei lavori. L’intervento, che sarà ultimato entro il mese di giugno, ha l’obiettivo di regimare il corso del torrente nelle vicinanze del ponte, di evitare lo scalzamento delle fondazioni delle spalle e di riparare i danni che hanno riguardato sia la struttura che il corpo stradale.

“Siamo soddisfatti dell’andamento dei lavori che stanno procedendo a buon ritmo e quindi potranno concludersi entro giugno – affermano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale, Gianni Campioni -.Un intervento importante che metterà di fatto a nuovo il ponte di via di Meolla, ponendolo anche in sicurezza dal punto di vista idraulico e ripristinerà il collegamento stradale tra le frazioni di Gragnano e Camigliano”.