Biagini (Fdi): “Bene i lavori nei cimiteri di Altopascio, ma resta il problema di vandali e ladri”

“Sopralluoghi, sollecitazioni e un’interrogazione in Consiglio comunale, qualcosa sta cambiando”. Negli ultimi giorni è arrivata notizia dei primi interventi nei cimiteri comunali di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate. Interventi che il consigliere comunale di Fdi Altopascio Valerio Biagini aveva chiesto a gran voce.

“Abbiamo ricevuto notizia e foto di alcuni lavori che l’amministrazione comunale sta effettuando nei cimiteri e questo ci fa piacere. Questo piccolo successo non è un mio successo o un successo del Circolo Fratelli d’Italia ma dell’intera cittadinanza. Abbiamo sempre chiesto – continua il consigliere – rispetto per i defunti e per le loro famiglie. Il decoro e la sicurezza devono essere una priorità e se da un lato siamo contenti che qualcosa, dopo le nostre sollecitazioni, sia cambiato, non ci fermeremo fino a quando tutti gli interventi non saranno ultimati e fino a quando non sarà garantito il decoro e la sicurezza. Senza dimenticare l’emergenza dei loculi mancanti, un problema da risolvere al più presto”.

Sono ancora da risolvere, secondo il consigliere, i problemi nel cimitero comunale di Altopascio oltre alla questione telecamere: “atti vandalici e furti devono cessare per il bene e il rispetto degli altopascesi”, dice: “Manterremo alta l’attenzione – afferma Biagini – su queste problematiche perché come abbiamo sempre sottolineato noi non facciamo promesse ma dimostriamo il nostro impegno con i fatti. E proprio per questo annunciamo che ci sono anche altre situazioni che stiamo monitorando, perché i nostri concittadini meritano una città decorosa e sicura”.