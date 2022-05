‘Dilla’, ad Artemisia al via il secondo incontro dell’iniziativa rivolta ai giovani

Dopo il successo del primo incontro dello scorso 28 aprile che ha fatto registrare una grande partecipazione, giovedì (5 maggio) nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano, dalle 18 alle 20, si terrà il secondo incontro dell’iniziativa rivolta ai giovani dai 16 ai 29 anni Dilla! Listen, learn, create 2022.

Un altro importante appuntamento del percorso di partecipazione Giovani in Co-programmazione promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Regione Toscana, Anci Toscana e Sociolab, con l’obiettivo di rendere i ragazzi e le ragazze del territorio protagonisti nella individuazione e progettazione di interventi ed azioni a favore della comunità giovanile. Il terzo ed ultimo incontro è in programma il 12 maggio sempre ad Artèmisia dalle 18 alle 20. Agli incontri partecipano anche rappresentanti della giunta comunale, del consiglio comunale e delle associazioni interessate al percorso.

Per partecipare agli incontri i giovani devono iscriversi tramite il seguente form di google.

Per ulteriori informazioni tel.0583 428257; giovani@comune.capannori.lu.it .