Bianchi (Noi Badia e Marginone): “Via per Corte Tocchini devastata dalle buche”

Il consigliere comunale di Noi Badia e Marginone Luca Bianchi interviene sulla questione che sta sempre più indignando i residenti di Badia Pozzeveri, ovvero le condizioni di via per Corte Tocchini.

“Non solo gli abitanti della zona, ma anche chi vive a Badia Pozzeveri e che usa questa strada comoda perché permette di raggiungere facilmente via dei Barcaioli e di lì procedere in varie direzioni è veramente arrabbiato per le condizioni del fondo stradale. Le buche, infatti, sono aumentate considerevolmente nell’ultimo periodo e questo mette a rischio la percorrenza dei mezzi a due ruote, ma anche quelli a 4 non se la passano bene con rischi per la sicurezza dei cittadini”.

“Le condizioni di questa via – continua Bianchi – sono note da tempo e durante la campagna elettorale entrambi gli schieramenti hanno fatto promesse agli elettori. Io stesso, insieme a Maurizio Marchetti, avevo assicurato un pronto intervento e , se avessimo vinto noi, l’impegno sarebbe stato tassativamente rispettato. Non si può certo dire del sindaco pro tempore che è venuta qui promettendo moltissimo, come è nello stile della sua maggioranza, salvo poi disattendere tutto”.

“I cittadini sono infuriati – aggiunge – specialmente chi, avendo fatto presente in municipio la situazione e chiedendo il rispetto degli impegni presi, si è sentito dire che la strada è vicinale e che quindi gli abitanti devono intervenire da soli, pagandosi le opere. Molti hanno intenzione di procedere in questo modo, ma poi apporre una chiusura alla via, causando un danno un po’ a tutti perché questo limiterebbe molto la circolazione a Badia Pozzeveri , ma non li potremmo certo criticare. Da parte mia segnalo il problema, lo farò anche nella sede istituzionale, richiamando il sindaco al rispetto della parola data, anche se, sinceramente, visto quanto è successo in questi sei anni, dubito che farà qualcosa di concreto”.