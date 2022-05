Capannori, tornano la marcia di Santa Gemma e la passeggiata per Giulia

Dopo due anni di stop a causa della pandemia riparte sabato (7 maggio) con la nona edizione la marcia di santa Gemma unitamente alla sesta Passeggiata per Giulia, promosse dalla misericordia di Santa Gemma Galgani in collaborazione con il comune, i gruppi dei donatori di sangue Fratres del territorio e il trofeo podistico lucchese.

La marcia, valevole per il Sabato si vince – trofeo podistico lucchese prenderà il via alle ore 16 dalla sede della misericordia, in via Stradone 47-51 a Camigliano. I percorsi offerti sono tre, rispettivamente lunghi 2,6 e 11 chilometri, e offrono la possibilità di ammirare splendidi scorci collinari,

La Passeggiata per Giulia, giunta alla sesta edizione, ha come obiettivo quello di coinvolgere i bambini con i loro genitori per commemorare la piccola Giulia, prematuramente scomparsa. L’idea di organizzare una passeggiata in sua memoria, associata alla marcia di santa Gemma, è nata dagli amici della famiglia di Giulia che hanno visto in una camminata all’aria aperta con tanti bambini un bel modo per mantenere vivo il ricordo. Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer a favore del progetto Neuro oncologia.

Sono previste attività di animazione per i più piccoli.

La quota di iscrizione è di 3,50 euro per i singoli e di 3 euro per i gruppi. Per informazioni tel 0583 936392 e Moreno 3484058373.