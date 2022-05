Lago di Sibolla, tornano le passeggiate primaverili alla scoperta della riserva naturale

Esploriamo il Sibolla, tornano gli appuntamenti primaverili dedicati alla scoperta della Riserva naturale del Lago di Sibolla. Sabato (7 maggio), le guide ambientali dell’associazione Natura di Mezzo accompagneranno i visitatori in un itinerario tra i colori, i suoni e i profumi del parco. Un’occasione per esplorare una tra le zone più belle del territorio di Altopascio, nella stagione dove la natura è al suo massimo splendore.

La durata della passeggiata sarà di circa due ore e particolarmente adatta alle famiglie e ai bambini. Il ritrovo è fissato alle 15 al Centro visitatori della riserva: è consigliato un abbigliamento comodo e adatto per camminare all’aperto, come pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica o da trekking. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 338.6553603 o all’indirizzo mail naturadimezzo@gmail.com.