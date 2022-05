Motociclisti contro la violenza domestica: a Capannori l’evento del centro Luna

Un raduno motociclistico contro la violenza domestica e la violenza assistita. Mettiti in moto con la luna si terrà domenica (8 maggio).

L’evento è organizzato dal centro antiviolenza Luna, in collaborazione con gruppi motociclistici, come le Centaure On The Road, e con il Patrocinio del Comune di Capannori. Il ritrovo della manifestazione sarà alle 14 in piazza Aldo Moro a Capannori, dopo dei brevi interventi da parte del centro antiviolenza e dei gruppi di motociclisti, alle 15 avrà inizio il corteo, che percorrerà un percorso ad anello nel territorio di Capannori, per tornare in Piazza Aldo Moro, dove interverranno le istituzioni e il centro Luna illustrerà la propria attività.

Il percorso che verrà effettuato, con la scorta della polizia municipale, è il seguente: piazza Aldo Moro, via del Casalino, via Lucchese, Sp 51, via Romana, via Della Madonnina, via Lucchese, via del Casalino, piazza Aldo Moro. A chi parteciperà è chiesto di indossare un nastro rosso. Con l’occasione verrà attivata una raccolta fondi per finanziare attività per i minori ospiti delle strutture del centro antiviolenza Luna.