Pedagogia globale, il docufilm ‘Il sentiero della gioia’ dà il via alla rassegna capannorese

Si aprirà martedì 17 maggio con la proiezione – la prima in Toscana dopo la prima assoluta del 5 aprile a Roma – del docufilm Il sentiero della gioia di Thomas Torelli, la prima parte della nuova edizione della rassegna Pedagogia globale: nuove consapevolezze promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Associazione consulenza per la famiglia.

La proiezione si terrà alle 18 e alle 21 nella sala consiglio di Piazza Aldo Moro e sarà seguita da un dibattito. La mattina di mercoledì 18 maggio il documentario sarà proiettato alla scuola secondaria di primo grado di Capannori. Con questo nuovo documentario Torelli ha cercato di ricostruire un’altra faccia dell’esistenza, quella legata alla gioia e al suo raggiungimento. Il regista romano cerca di provare a capire, e far capire, cos’è la gioia e come fare per perseguirla. Il tutto con esperti, scienziati e persone che parlano delle loro esperienze di vita.

“Siamo soddisfatti di poter riproporre dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia questa bella iniziativa che rappresenta un’opportunità importante per diffondere nuovi punti di vista e nuovi modi di leggere l’interiorità e le relazioni e migliorare così non solo l’approccio pedagogico, ma anche l’approccio alla vita per tutti – afferma l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Un’opportunità rivolta al mondo scolastico e a tutta la comunità che da sempre ha fatto riscontrare grande partecipazione. Anche questo nuovo ciclo della rassegna, che dopo gli appuntamenti della primavera-estate proseguirà nel mese di ottobre, vede la partecipazione di personalità e realtà importanti che saranno certamente in grado di offrire nuove occasioni e nuovi spunti di conoscenza e di riflessione”.

La rassegna proseguirà sabato 11 giugno con la conferenza di Lucia Carpi Conoscere i Ben (Bisogni educativi naturali) dei bambini per facilitare crescita armonica e autonomia che si terrà alle 10 al centro educativo Piccola Artèmisia in via Guido Rossa a Capannori. Il terzo appuntamento dell’iniziativa intitolato Scienza servizievole in cammino, la musica nella vita: vibrazioni emozioni sensazioni si terrà martedì 12 luglio alle 21 nell’area verde dietro il Municipio nell’ambito della rassegna estiva Ma la notte sì!. Si tratta di una conferenza-concerto con Emiliano Toso e Daniela Lucangeli in collaborazione con Heart4children e Leg Live Emotion Group.

L’ingresso alle iniziative è gratuito e non è prevista prenotazione. I posti sono disponibili fino ad esaurimento e per informazioni è possibile chiamare il numero 320 4604902 o scrivere a info.nuoveconsapevolezze@gmail.compp.