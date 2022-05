Segromigno in Piano, Fdi: “Installare fototrappole al cimitero”

Fratelli d’Italia Capannori torna a farsi sentire sul problema della cura delle aree cimiteriali del comune.

“Negli scorsi giorni – fa presente il consigliere comunale Matteo Petrini – abbiamo ricevuto alcune foto riguardanti il cimitero di Segromigno in piano che ci hanno lasciato sbigottiti. Le foto ritraevano cumuli di sacchi abbandonati di fronte ai famosi bidoni gialli per la raccolta degli abiti usati. Gli autori di questi gesti meritano sicuramente delle pene adeguate, ma bisogna però dire che il nostro Comune pecca in vigilanza. Nel corso degli anni sia noi che altri gruppi di minoranza hanno posto il problema del decoro e della sicurezza sia all’interno che all’esterno dei cimiteri comunali ed è per questo che abbiamo presentato una mozione per stimolare l’amministrazione ad aumentare la videosorveglianza in queste aree”.

“Un’idea – conclude Petrini – potrebbe essere quella di utilizzare fototrappole come quelle che vengono usate per cogliere in flagrante chi abbandona i rifiuti ai bordi delle nostre strade. I cimiteri sono luoghi sacri e come tali meritano di avere attenzioni e decoro. Per questo, abbiamo protocollato una mozione riguardante proprio il cimitero di Segromigno in Piano, chiedendo all’amministrazione l’installazione di videocamere di sorveglianza. Iniziativa che, ovviamente, chiediamo sia attuata anche per gli altri cimiteri del nostro comune”.