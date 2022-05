A Montecarlo la prova aperta del coro Vincenzo Galilei

La società filarmonica Puccini e il coro della Collegiata di Sant’Andrea apostolo di Montecarlo, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Montecarlo, sono lieti di ospitare nuovamente a Montecarlo il Coro Vincenzo Galilei – ensemble strumentale della Scuola normale superiore di Pisa che permetterà al pubblico di assistere ad una prova aperta alla ex chiesa della Misericordia in via Cerruglio.

L’appuntamento è per domenica (8 maggio) alle 19 quando verrà proposto un repertorio di madrigali concertati di Claudio Monteverdi, sotto la direzione del maestro Gabriele Micheli.

Ingresso libero.