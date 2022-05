Marlia, Villa Reale torna capitale dell’arte con oltre 70 eventi in due giorni

Villa Reale torna capitale dell’arte. È ormai tutto pronto per la quinta edizione della manifestazione Le Rinascenze, patrocinata dal comune di Capannori.

Divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile di fine primavera, andrà in scena nella versione “by day” sabato 14 e domenica 15 maggio (dalle 10 alle 18) nel parco di Villa Reale a Marlia. Sarà un’opportunità unica per apprezzare ancora meglio l’architettura, la storia e il verde che nasconde questo splendido gioiello ottocentesco, grazie alla sinergia con questa manifestazione ideata da Kreativa, la scuola d’arte di Lucca, che valorizzerà ogni forma di arte.

Il programma dell’iniziativa è stato presentato questa mattina (6 maggio), nella sede del comune di Capannori, dall’assessora al turismo, Lucia Micheli, Gabriele Davini (presidente), Fabio Bagnatori e Paolo Bottari di Kreativa e Michela Fovanna in rappresentanza di Villa Reale.

La manifestazione prevede due giorni ricchi di appuntamenti dove si susseguiranno – o svolgeranno in contemporanea – molti eventi per grandi e piccini. Esibizioni di artisti giocolieri, rappresentazioni teatrali e musicali, appuntamenti culturali, mostre e laboratori, il tutto all’insegna della ricerca di ogni forma di espressività. Gli artisti arriveranno da tutta la Toscana, visto che ormai la manifestazione ha acquisito una risonanza molto più ampia. E anche quest’anno è cresciuta nel numero di eventi (oltre 70) e artisti coinvolti. In particolare, molto attesi sono gli spettacoli di bolle e magia con D’Artagnan e Alex e le performance acrobatiche dei ginnasti di Abacada Luna. Si esibiranno scuole di danza, corali, bande musicali con le majorette, ensemble musicali della scuola di musica. Per i ragazzi ci saranno laboratori gratuiti di pittura e creatività, corsi di animazione e teatro. Molto attesa la performance dell’autore teatrale Matteo Tibiletti con il suo nuovo lavoro ispirato alle “morti bianche”.

Per quanto riguarda il salotto culturale, il sabato alle 16, lo scrittore ed ex sindaco di Capannori, Olivo Ghilarducci, tratterà dei suoi ultimi successi letterali, parlando dell’amore in tutte le sue sfumature; mentre la domenica, l’archeologa Elisabetta Abela, farà un interessante excursus sulle importanti scoperte archeologiche avvenute a Lucca. E poi tante mostre di scultura, dipinti, incisioni, installazioni e fotografie dei docenti provenienti dai licei artistici della provincia di Lucca.

Soddisfatto il presidente di Kreativa, Gabriele Davini: “Con questa edizione, riusciamo a restituire alla manifestazione la sua tradizione di libertà di espressione che le restrizioni Covid avevano in parte impedito. Le Rinascenze è ormai un punto di riferimento per l’arte in Toscana e puntiamo a farla crescere ancora. E visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno, il 9-10 agosto riproporremo la versione by night“.

L’assessora al turismo Lucia Micheli, inoltre, tiene a sottolineare l’importanza della manifestazione: “È un evento in grado di coniugare con sapienza tanti originali momenti dedicati ai vari generi di arte e al divertimento pensati per tutte le età, alla bellezza straordinaria di una location come Villa Reale. Un’offerta culturale che valorizza Capannori, in grado di offrire ai cittadini e turisti la possibilità di trascorrere due giornate magiche”.

“Teniamo molto alla collaborazione con Kreativa che ringraziamo per la passione e la dedizione nell’organizzare un evento come ‘Le Rinascenze’ – evidenzia Michela Fovanna, rappresentante di Villa Reale -. E’ stato il primo dei nostri eventi culturali quando iniziò il percorso di rinascita di Villa Reale che continua a meravigliare ogni anno, facendo parte imprescindibile del calendario ufficiale degli eventi della villa”.

Intanto la manifestazione partirà con le prime mostre di pittura e scultura già questo fine settimana. Villa Reale, per l’occasione, inaugura ed apre le porte con appuntamenti alle Scuderie.

In caso di pioggia c’è un piano B: con l’eccessivo maltempo, infatti, gli eventi si trasferiranno all’interno a turnazione, in modo da dare la possibilità a tutti di esibirsi.

Per partecipare a Le Rinascenze by day è necessaria la prenotazione. Per info: 0583.30108; www.lerinascenze.it.

Clicca qui per scaricare il programma completo.