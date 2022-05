Secondo weekend con la Festa dell’Acqua a Capannori

Domani (7 maggio) e domenica si svolgerà il secondo fine settimana della Festa dell’Acqua promossa dal Comune in collaborazione con Acque spa, Osservatorio di rinascita ambientale (Ora) e Ascit. Presso alcune fonti della Via dell’Acqua con l’aiuto dei volontari di associazioni del territorio ad ogni cittadino residente a Capannori saranno consegnate 3 bottiglie di vetro (a famiglia) chiedendo di sostituire quelle in plastica mentre a chi già utilizza bottiglie in vetro verrà dato un portabottiglie realizzato con materiale di riuso dall’impresa sociale Terra di Tutti. A tutti i cittadini verranno consegnati un attestato di Cittadino consapevole da parte del Comune e una brochure realizzata in collaborazione con Ora con le informazioni utili per l’approvvigionamento dell’acqua in vetro.

La Festa dell’acqua il 7 e 8 maggio si terrà in cinque punti di distribuzione con il seguente calendario: Fonte Ravano (Castelvecchio di Compito) 7 e 8 maggio ore 9-12 e 15-18; Fonte L’Agostina (Pieve di Compito) 8 maggio ore 9-12; Fonte Ponte alle Corti (Pieve di Compito) 8 maggio ore 9-12; Fonte Capo di Vico (Sant’Andrea di Compito) 7 e 8 maggio ore 9-12 e 15-18 ; Fonte S.Pierino (Sant’Andrea di Compito) 7 maggio ore 9-12 e 15-18.

Per le fonti L’Agostina e Ponte alle Corti la distribuzione dei materiali avverrà alla sede del Gruppo donatori di sangue ‘Fratres’ Pieve e Sant’Andrea di Compito in via della Pieve 15.

All’iniziativa del prossimo fine settimana saranno presenti le seguenti associazioni: Vab sezione Lucca, Anpana, Misericordia di San Giusto di Compito e Massa Macinaia, Centro Culturale Compitese, Gruppo donatori di sangue Fratres Pieve e Sant’Andrea di Compito, Gruppo Folklorico Compitese, Fonte del Sorriso.