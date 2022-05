Pannelli fotovoltaici in aree paesaggistiche, prime aperture alla richiesta di Capannori

L’assessore all’ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro ritiene positiva la prima apertura del Decreto Energia alla semplificazione delle procedure per l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree paesaggistiche, sebbene ritenga che sia necessario fare di più e che il Ministero chiarisca meglio le nuove regole al fine di renderle applicabili.

Lo scorso aprile l’amministrazione Menesini aveva presentato tramite Anci Toscana, un emendamento al Decreto Legge Energia, in fase di conversione alla Camera, con cui chiedeva la semplificazione delle procedure per l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree paesaggistiche e, nello specifico, che l’installazione di impianti fotovoltaici solari e termici di potenza limitata e di piccole dimensioni – fino a 6 Kw e con una superficie non superiore a 50 metri quadrati – integrati in edifici che ricadono in zone vincolate secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio, non fossero più soggetti ad autorizzazioni, o permessi, in particolare quelli delle Sovrintendenze locali, bensì fosse libera, ovvero considerata un intervento di ordinaria manutenzione.

In sede di conversione in legge del Decreto Energia il Parlamento ha parzialmente accolto le richieste di semplificare l’installazione dei pannelli nelle zone vincolate prevedendo in zona paesaggistica il bypass del parere della Sovrintendenza, ma soltanto per l’installazione di pannelli integrati nei tetti che non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici e salvo quando le coperture dei tetti siano realizzate in materiali della tradizione locale.

“Questo tema è di particolare importanza e attualità, anche perché, nonostante la proroga a fine anno per le villette unifamiliari del superbonus 110, la scadenza è comunque vicina e la possibilità di accedere agli incentivi da parte dei cittadini è ancora vincolata dall’esito dei pareri per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici. Proprio per questo è necessario capire velocemente quanto la semplificazione prevista dal decreto sblocchi queste situazioni e sia realmente applicabile– afferma l’assessore Del Chiaro-. Se un’apertura c’è stata, occorre dire chiaramente che non è sufficiente. Anzi, le parole usate dalla nuova legge finiscono per creare incertezza e far ricadere su cittadini e professionisti il difficile compito di interpretare i non semplici termini utilizzati. E’ necessario capire quanto la semplificazione portata sia davvero applicabile. Viene da domandarsi: quali sono gli spazi pubblici esterni da cui non devono vedersi i pannelli? A che distanza questo non deve accadere? Se la norma intendesse che non devono scorgersi i pannelli da una strada a diverse centinaia di metri dall’installazione, la misura sarebbe del tutto inutile. Da chiarire inoltre cosa significa materiale della tradizione locale. A Capannori tanti tetti, soprattutto nelle corti rurali, sono in embrice. Ciò significa che in questo caso la norma non può essere applicata? Occorre con urgenza che il ministero faccia chiarezza. Per questo scriveremo al Ministro chiedendo che con un’apposita circolare dia i chiarimenti necessari”.