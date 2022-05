Marchetti: “Calcio balilla sport riconosciuto dal Coni: è anche una vittoria di Altopascio”

Il calcio balilla che diventa uno sport ufficialmente riconosciuto dal Coni? “E’ anche una vittoria di Altopascio”. Lo afferma Maurizio Marchetti, ex sindaco della cittadina del Tau.

“Per chi, come il sottoscritto e tutti gli amministratori che con me hanno condiviso tanti anni di guida del comune di Altopascio – spiega -, la notizia che la giunta esecutiva del Coni, ha approvato, con voto unanime, l’ingresso del calcio balilla nell’olimpo della Federazione italiana giochi e sport tradizionali, diventando di fatto e ufficialmente uno sport a tutti gli effetti, è una soddisfazione importante. A maggior ragione devono essere fieri Natale Tonini e tutti gli esponenti della Asd Toscanasport, società di calcio balilla che abbiamo da sempre considerato e aiutato nella sua esponenziale crescita anche nell’ambito degli sport paralimpici e nelle sue iniziative umanitarie”.

“Abbiamo sempre visto nel calcio balilla una attività ludica inclusiva – aggiunge -, alla portata di tutti, dai costi e dagli impegni relativi, ma dai risultati importantissimi e quindi possiamo senza dubbio affermare che Altopascio ha una parte importante in questo risultato politico-sportivo di grande valore. Auspichiamo per Natale Tonini o comunque per un esponente della società altopascese un ruolo di rilievo a livello nazionale per espandere il calcio balilla, che ora può essere chiamato definitivamente attività sportiva, anche nelle scuole e anche a vantaggio della terza età”.