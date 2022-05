Giovani e idee, ad Artemisia il terzo e ultimo incontro di ‘Dilla’

Dopo i primi due appuntamenti, giovedì (12 maggio) nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano, dalle 18 alle 20, si terrà il terzo e ultimo incontro dell’iniziativa rivolta ai giovani dai 16 ai 29 anni Dilla! Listen, learn, create 2022.

Un’altra tappa del percorso di partecipazione Giovani in Co-programmazione promosso dal Comune in collaborazione con Regione Toscana, Anci Toscana e Sociolab, con l’obiettivo di rendere i ragazzi e le ragazze del territorio protagonisti nello scegliere progetti e iniziative rivolti alla comunità giovanile. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti della giunta comunale, del consiglio comunale e delle associazioni interessate al percorso. Per partecipare all’incontro i giovani devono iscriversi qui.

Il prossimo 21 maggio è inoltre in programma un evento finale aperto per restituire alla comunità quanto emerso dagli incontri e dar vita a un confronto su idee e proposte.