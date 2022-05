Da Como a Badia Pozzeveri per percorrere la Francigena

Francigena terapeutica? Pare di sì e soprattutto il tratto toscano Lucca-Siena, se sempre più spesso volontari e portatori di disabilità diverse la percorrono organizzandosi in gruppo, protetti dai servizi degli ostelli più attrezzati come quello di Badia di Pozzeveri, l’Hostal Badia, gestito dai volontari di iniziativa turistica.

Domani (13 maggio) toccherà al Centro psicosociale di Como passare per Lucca e sostare a Badia con pazienti e assistenti delle associazioni La mongolfiera e AngeloEMaria, guidati da educatori coordinati da Maria Grazia Curioni.

Andiamo a fare tre passi… è un progetto di cammino per pazienti e volontari del dipartimento di salute mentale, che ha come obiettivo creare una situazione di benessere a contatto con la natura e le tradizioni che i percorsi possono offrire e in specie quello toscano, camminando con i propri ritmi, avvolti dal silenzio, rifocillati dalla genuinità dei prodotti locali, gustando un percorso di ricerca interiore e di riavvicinamento a sé stessi, ritrovando energia vitale per superare barriere e ostacoli.