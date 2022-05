Tanta gente e molti bambini hanno colorato la via principale di Altopascio domenica scorsa (8 maggio), in occasione della festa della mamma, grazie all’iniziativa Moda, amore e fantasia organizzata dal locale Centro commerciale naturale sorto in collaborazione con Confcommercio e presieduto da Federica Benedetti Stefanini.

Continuano dunque le iniziative di rilancio del commercio, di concerto con l’amministrazione comunale. La giornata di domenica ha dato la possibilità alle attività locali di salire in passerella per presentare i propri prodotti con modelle e modelli d’eccezione visto che a sfilare sono stati i clienti dei vari negozi. Mattatore della giornata il presentatore Alessandro Martini con al fianco il cantante di X Factor Andrea Prestianni. Ma gli applausi sono stati tutti per i bambini che hanno sfilato con la naturalezza delle più celebri star delle passerelle colorando il paese con i colori sgargianti dei loro vestiti. A breve Altopascio e il Ccn lanceranno un breve spot pubblicitario in forma di cartone animato per invitare a sostenere il commercio locale che, dopo oltre due anni caratterizzati da lockdown, chiusure e restrizioni legate all’emergenza sanitaria, lavora per un ritorno a una piena normalità.