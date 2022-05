Due lavori distinti, circa 700 metri di nuove tubazioni da posare, un investimento complessivo da quasi 350mila euro. Sono i numeri del doppio intervento che prenderà avvio nei prossimi giorni nelle zone di Corte Rocchetti e in via Torre, nel comune di Porcari, grazie all’azione congiunta dell’amministrazione comunale – che ha cofinanziato l’opera – e di Acque. Il progetto del gestore idrico del Basso Valdarno e della Piana Lucchese prevede la realizzazione di due condotte fognarie e di un tratto di acquedotto.

In particolare, in via Poggetto e in via Torre verranno posati 200 metri di nuove tubazioni per la raccolta dei reflui. In via Rocchetti, oltre alla costruzione di una analoga fognatura lunga 250 metri, verrà sostituita anche la condotta idrica attualmente in funzione con una nuova, in ghisa sferoidale (lunga anche in questo caso 250 metri). Contestualmente verranno realizzati nuovi pozzetti di ispezione lungo le linee fognarie e nuovi allacci d’utenza sull’acquedotto.

L’intervento ha un duplice obiettivo: da un lato estendere la copertura del servizio di raccolta e depurazione delle acque nere in due zone dove le abitazioni non sono ancora allacciate al sistema, evitando così lo scarico diretto in ambiente; dall’altro, sostituire una porzione di acquedotto ormai vetusta, riducendo le perdite sulla rete e i disagi presso le utenze. Sempre grazie all’intervento sul sistema fognario, sarà inoltre possibile rendere indipendenti fra loro la fognatura bianca e la fognatura nera, favorendo un migliore lo scorrimento delle acque meteoriche. I lavori, che procederanno lungo le strade con fronti di scavo di circa 30/50 metri, prenderanno avvio entro il mese di maggio in via Rocchetti e a seguire in via Torre. La conclusione è prevista indicativamente entro l’estate.