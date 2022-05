Sbalzata fuori dall’auto dopo l’impatto con un cinghiale, grave una donna

E’ stata scaraventata fuori dall’auto che si è ribaltata nell’impatto con un cinghiale che all’improvviso ha attraversato la strada. E’ l’ennesimo incidente provocato da ungulati che si verifica sulle strade della Piana. E ora una donna di 40 anni è in condizioni serie all’ospedale San Luca di Lucca, dopo lo scontro con l’animale avvenuto poco prima delle 6 di questa mattina (12 maggio) lungo la via provinciale del Biagioni, in località Biagioni, a Spianate nel comune di Altopascio.

Una volta ricevuto l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza ma i sanitari vista la brutta dinamica dell’incidente hanno fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso per il trasporto d’urgenza della ferita in ospedale. Purtroppo però la foschia ha reso impossibile l’atterraggio in sicurezza e la donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso di Lucca. Codice rosso, soprattutto per via della dinamica singolare dell’incidente.

Il luogo dell'incidente

L’impatto, stando alle prime informazioni, deve essere stato violento se è stato in grado di sbalzare fuori dall’auto la donna che stava percorrendo la strada. Il cinghiale è rimasto ucciso sul colpo. Sul posto per gli accertamenti del caso sono accorsi i carabinieri.

Foto Fb di Roberto Regoli