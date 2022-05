Attacco no vax anche al profilo del sindaco Leonardo Fornaciari

Un attacco no vax in piena regola anche sotto il post del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari per la solidarietà all’emittente Noi Tv fatta oggetto di atti di vandalismo a sfondo antivaccinista.

Oltre 500 commenti, coordinati, in cui il primo cittadino è accusato, oltre alle offese, anche di essere nazista. Ma Fornaciari non ci sta e passa al contrattacco, annunciando le vie legali contro gli utenti (anonimi): “Io accetto le parole con cui uno può dissentire o meno sull’utilità di un vaccino ma… Visto che in alcuni commenti è scritto che io faccio addirittura parte dei nazisti, peggio di quelli della seconda guerra mondiale, beh quello no. Non lo accetto, Vedo che oltre alla contrarietà al vaccino vi accomuna molto anche quella di non avere foto e non avere faccia mentre io la faccia ce la metto sempre e sempre la metterò. Avete paura a dire come la pensate a viso aperto senza dare del nazista a me? Allora, preso atto che vi piace il mistero, avrò il piacere di vedere il volto di chi mi da del nazista visto che la polizia postale è già al lavoro. Poi quando sarà il momento non venitemi a dire che vi eravate sbagliati o che a limite scherzavate…”.