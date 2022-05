Morto lo storico titolare del calzaturificio Dol Cast Alfio Castiglioni

È morto questa mattina (13 maggio) nella sua casa di Camigliano Alfio Castiglioni, storico titolare del Calzaturificio Dol Cast di Segromigno Piano.

“Lottava da tempo con un male incurabile che non gli ha lasciato scampo gettando nello sconforto la famiglia, il suo ex-socio e grande amico Pierangelo e tutti quelli che lo hanno conosciuto – ricordano i suoi cari -. Alfio era una persona brillante, solare, sempre pronto alla battuta, gli piaceva davvero tanto la vita. Un uomo generoso al quale volevano tutti bene. Una vita, la sua, dedicata all’affetto della famiglia, al lavoro, a far crescere la sua azienda, al bene altrui. In questo momento sono tanti coloro che desiderano esprimere la propria vicinanza alla moglie Teresa, ai figli Michela ed Andrea e ai nipoti da lui tanto amati. Una perdita che addolora anche il Premio Fedeltà allo Sport, in programma il prossimo 6 giugno all’Hotel Country Club di Gragnano, un Premio che lo ha sempre visto in prima fila, da grande sportivo qual è sempre stato, e fra i soci onorari fin dalla prima edizione. Lui grande sostenitore del Milan, era sempre pronto a replicare agli sfottò ma poi le sue battute non dimenticavano mai l’amicizia e finivano nel bar del paese con una bevuta in segno di sportività”.

Il 3 giugno Alfio Castiglioni avrebbe compiuto 79 anni, ma stamani alle 2,30 il suo cuore ha smesso di battere. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Camigliano.