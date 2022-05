Porcari, successo per l’evento ‘Armonie di Pace’

Grande successo per l’evento Armonie di pace organizzato dall’istituto tecnico Benedetti e dal liceo Majorana la sera del 10 maggio scorso all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari.

Armonie di Pace è stata una serata ricca di musica, poesia, danza, in cui ragazzi ed insegnanti hanno messo in campo i loro talenti per gridare un fermo e deciso no alla guerra. L’arte degli studenti ha colorato la serata; hanno interpretato canzoni, recitato poesie e danzato mettendo in ogni momento grande passione ed impegno dimostrando grande serietà sin dalla preparazione all’evento.

Il Comune di Porcari ha sostenuto l’iniziativa dando il suo patrocinio e la presenza del sindaco Leonardo Fornaciari è stata segno di appartenenza e sinergia con l’istituzione scolastica promotrice dell’evento.

Ulteriori momenti di grande forza emotiva sono stati quelli delle testimonianze raccontate dalla viva voce di Massimiliano Menchetti quale direttore generale della Croce Verde di Porcari reduce da una missione in terra ucraina e da Laura Creus Tiller responsabile delle politiche giovanili per la pace della Comunità di Sant’Egidio. Racconti che hanno visibilmente commosso il pubblico.

Una grande serata in cui i colori giallo e blu hanno campeggiato sul palcoscenico dell’auditorium e la presenza del numeroso pubblico ha permesso di raccogliere, tramite donazioni volontarie, 700 euro che sono stati consegnati da Luigi Lippi, preside della scuola, alla rappresentante della Comunità di Sant’Egidio.