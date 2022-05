A Porcari la prima edizione del Porcari’s Multicultural Day

Sabato prossimo (21 maggio) si terrà la prima giornata mondiale della diversità culturale Porcari’s Multicultural Day con la partecipazione di Unicef Italia sezione Lucca.

Alle 16,15 è previsto il ritrovo in Torretta dove sarà affidata a ciascuno una bandiera. Sarà poi incaricato dello sventolio delle bandiere, con foto e riprese video. I partecipanti come un lungo serpentone scenderanno in piazza Felice Orsi per un’unione e una stretta di mano multietnica. È stato richiesto alle varie comunità di intervenire con vestiti caratteristici del proprio paese.

Ai primi di luglio, poi, ci sarà il concorso di canto Facciamoci sentire Porcari’s Young Stars 2022. Per chi vuole partecipare e ha meno di 25 anni il concorso è a iscrizione gratuita con premi per tutti i partecipanti

Per informazioni e iscrizioni: porcarisyoungstars@gmail.con. Facebook Porcari’s Young Stars. Telefono 347.1624192.