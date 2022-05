Casa del lupo, sopralluogo delle commissioni consiliari al depuratore

Questa mattina (18 maggio) le commissioni consiliari ambiente e partecipate hanno compiuto un sopralluogo congiunto, insieme all’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, al depuratore di Casa del Lupo accompagnati dalla presidente di Acquapur Lara Pacini, dal vicepresidente Daniele Marchetti e dal capo impianto Fabio Simonetti per capirne il funzionamento e per constatare lo stato attuale dei lavori in corso per il suo ampliamento e miglioramento.

“Si tratta di lavori molto importanti perché finalizzati a rendere questo impianto di depurazione più efficiente e ad aumentarne la capacità della portata consentendo così anche l’allaccio di nuove aziende e di nuove utenze private – affermano il presidente della commissione ambiente Gianni Campioni e il presidente della commissione partecipate Gaetano Ceccarelli -. Lavori che porteranno benefici anche per l’ambiente, poiché per il suo funzionamento verranno utilizzate meno acqua e meno energia. L’assessore Del Chiaro ci ha illustrato il nuovo progetto di biodigestione dei fanghi di depurazione che è stato presentato per ottenere i finanziamenti Pnrr”: