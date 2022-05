Altopascio, quasi 300mila euro in lavori tra strade e riqualificazioni

Quasi 300 mila euro di lavori pubblici: progetti approvati e in partenza ad Altopascio, soprattutto per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione della scuola primaria Pascoli e per le nuove asfaltature nelle frazioni. Un’operazione serrata di miglioramento del decoro pubblico, alla ricerca non solo della bellezza e della cura di tutto il territorio altopascese, ma anche della sicurezza.

“Prosegue l’operazione decoro per il nostro territorio – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei – un’operazione che tocca tutte le frazioni, con un piano serrato di interventi. Abbiamo messo in campo ulteriori 285 mila euro per portare a termine alcune opere importanti e per avviarne altre. A Michi, per esempio, dopo l’installazione dei nuovi lampioni per l’illuminazione pubblica, seguita alla rimozione dei vecchi tralicci e dei cavi pendenti, arrivano anche i nuovi asfalti. Passo dopo passo, lavoriamo per rendere il nostro comune sempre più bello, curato e sicuro. In cantiere abbiamo molti progetti, molti lavori stanno per partire e tutti gli uffici stanno lavorando moltissimo per rispettare i tempi: parliamo ad esempio delle gare d’appalto che dovranno partire a breve per la riqualificazione di via della Repubblica e di via della Rimembranza: entrambi gli interventi vorremmo vederli finiti prima dell’inizio delle sagre. Stiamo lavorando anche per definire tutti i passaggi per la riqualificazione del parco dell’Agliaio. A seguire, dopo le asfaltature, investiremo nuove risorse per estendere la rete dell’illuminazione pubblica in via dei Poni, via Chimenti e via Centoni”.

Gli interventi. Con un investimento di 25 mila euro complessivi, sono in procinto di partire i lavori per rifare i pavimenti in alcuni locali della primaria di Altopascio: un intervento indispensabile perché in alcuni punti la copertura risulta staccata e sollevata, rappresentando un concreto rischio per gli studenti e tutto il personale scolastico. Saranno quindi sostituiti circa 270 metri quadri di vecchio linoleum con una pavimentazione più bella e moderna.

Ammonta invece a 260 mila euro il capitolo di spesa destinato alle asfaltature e al rifacimento delle strade. Sono in fase di affidamento i lavori in via della Fossetta a Badia Pozzeveri: un cantiere importante che impegnerà il Comune per circa 80 mila euro di cui 20 mila recuperati da economie di precedenti lavori.

Allo stesso modo è pronta a partire la gara di appalto per il restyling della strada a Michi: con 100 mila euro sarà sistemata la viabilità nel tratto che dalla Toscogas arriva fino al panificio. Ed è in programma anche la risoluzione degli avvallamenti prima del ponte dell’autostrada.

Entro il mese di luglio, infine, partiranno i lavori per la manutenzione del manto stradale di via della Rimembranza e di via della Repubblica a Spianate. In via della Repubblica, inoltre, saranno rimessi a nuovo anche i marciapiedi. I lavori in questa frazione ammontano a 80 mila euro complessivi (60 mila per via della Repubblica e 20 mila per via della Rimembranza).

Ma non solo: sono in arrivo anche i lavori per l’ampliamento degli spogliatoi all’impianto sportivo di Badia Pozzeveri e, una volta ottenuta la perizia della Soprintendenza, potrà partire anche il cantiere per il recupero dei Silos dei Granai. Per quanto riguarda il parco delle Mura urbane, invece, è in fase di installazione la nuova illuminazione al monumento storico ed è stato affidato l’incarico per realizzare un nuovo pozzo artesiano a servizio anche del parco Aldo Moro: la struttura attualmente in funzione, infatti, non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell’impianto di irrigazione. L’intento è quello di renderlo operativo il prima possibile, in vista soprattutto dell’arrivo della bella stagione. Prossimamente, inoltre, saranno calendarizzate le nuove opere di pavimentazione stradale e del marciapiede.