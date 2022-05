Elezioni rinnovo Rsu, Fiom Cgil primo sindacato alla Toscotec Spa di Marlia

Alla Toscotec Spa di Marlia, una delle principali aziende metalmeccaniche di progettazione e produzione di macchinari, sistemi e componenti per l’industria cartaria, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu aziendale.

Su 217 dipendenti si è registrata una partecipazione al voto del 68 %. La Fiom Cgil ha ottenuto il 64% dei consensi, aggiudicandosi due delegati su tre.

Sono risultati eletti i candidati Cristian Lo Iacono (per gli impiegati) e Giulio Pollacchi ( per gli operai ).

“La segreteria della Fiom Cgil di Lucca – si legge nella nota dei sindacati – esprime il proprio ringraziamento a tutti i lavoratori e le lavoratrici per il forte consenso espresso ai nostri candidati per il lavoro che hanno svolto in questi anni, convinti che tale consenso sarà ripagato dall’impegno per il periodo che abbiamo di fronte”.