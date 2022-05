‘Il matrimonio perfetto’ e ‘Il mago di Oz’ in scena a Porcari

Due nuovi appuntamenti della stagione teatrale di primavera organizzata dal Comune di Porcari in collaborazione con la Fita di Lucca sono in programma per il fine settimana dell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara.

Domani (20 maggio) alle 21 andrà in scena la Filodrammatica di Valdottavo con la commedia brillante Il matrimonio perfetto di Robin Hawdon per la regia di Emiliana Paoli.

Una pièce che si origina da un risveglio piuttosto anomalo: quello di Bill, molto provato dai festeggiamenti di addio al celibato della notte prima, che la mattina del suo matrimonio trova a fianco a lui nel letto una ragazza sconosciuta. A complicare la situazione ci pensano il testimone di nozze e una cameriera impicciona: tra equivoci e scambi di persone la situazione si farà sempre più contorta e complicata, fino a diventare esplosiva e mettere a repentaglio lo stesso matrimonio.

Domenica (22 maggio) alle 17,30 sarà la volta del teatro per famiglie con un classico per tutte le età come Il mago di Oz. A portare in scena a Porcari le avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò sarà la storica compagnia I Grandiglioni, che da 27 anni allestisce spettacoli per bambini e bambine con l’intento di raccogliere fondi per le adozioni a distanza.

I biglietti interi degli spettacoli costano 8 euro, quelli ridotti 6 euro e ne hanno diritto le persone fino a 14 anni di età e oltre i 65. Per informazioni e prenotazioni contattare Donatella al numero 339.1513338 o scrivere una email a fitalucca@gmail.com. È necessario indossare una mascherina Ffp2.