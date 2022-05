Torna la Fiera del maggio capannorese: attesi oltre 60 banchi da tutta la Toscana

Torna domenica (22 maggio) a Capannori l’appuntamento con la Fiera del maggio capannorese, tradizionale evento organizzato da Confcommercio, in collaborazione con il suo sindacato Fiva dei venditori ambulanti e il patrocinio del Comune di Capannori.

Attesa la partecipazione di circa 60 banchi provenienti da tutta la Toscana, che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità nell’area attorno alla chiesa dalle 8 alle 20.

“L’evento – spiegano da Confcommercio – assume quest’anno particolare rilevanza, trattandosi di un ritorno dopo la pausa forzata imposta dall’emergenza sanitaria. La manifestazione sarà accompagnata dalla apertura per tutta la giornata dei negozi, con esposizioni artigianali, animazione e laboratori per bambini a cura del gruppo artigiani e artisti dell’associazione Pandora e ampia possibilità di parcheggio per il pubblico nelle vicinanze”.