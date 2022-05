Scannerini e Masini: “Via del Chiasso e via delle Ralle, asfaltature urgenti”

“Finalmente, a distanza di due anni dalla loro presentazione, siamo riusciti nello scorso consiglio comunale di mercoledì, a trattare 2 interrogazioni che ci stavano molto a cuore”. Così Matteo Scannerini, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia a Capannori e Anthony Masini, coordinatore comunale Fi di Capannori.

“Via del Chiasso e via delle Ralle: due vie distanti ma accomunate da problematiche simili. La prima, che collega il centro di Lammari con il viale Europa, necessita di un’asfaltatura generale e del posizionamento di almeno due punti luce nella parte centrale, molto buia. L’amministrazione ci ha assicurato che provvederà alla riqualificazione in concomitanza con i lavori sul viale Europa che aspettiamo oramai da tempo. Ovviamente, nodo al fazzoletto e aspettiamo con fiducia. La seconda, invece, non ha in programma, purtroppo, interventi significativi nel breve. Abbiamo sottolineato che i lavori del 2019 non sono stati sufficienti. La strada va riqualificata tutta, con una buona scarificatura e successiva asfaltatura che metta la parola fine agli allagamenti che si formano quando piove. Sarà fondamentale inoltre impegnarsi, per quanto sia privata, nel salvare la chiesetta delle Ralle, oramai pericolante e quindi a rischio crolli sulla stessa strada. Serve quindi fare di più per questa zona di Camigliano”. “Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare per migliorare il nostro bellissimo comune, come sempre abbiamo fatto e sempre faremo”.