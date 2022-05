Altopascio si aggiudica 122mila euro per la digitalizzazione

Circa 122 mila euro per accelerare il processo di digitalizzazione del Comune di Altopascio. L’amministrazione comunale, infatti, si è aggiudicata circa 122mila euro di fondi Pnrr, grazie al quale sarà possibile facilitare il passaggio di dati dai propri server al sistema Cloud: un processo che Altopascio ha già avviato per alcuni servizi.

“Grazie ai 500 milioni complessivi messi in campo dal Governo – commenta l’assessore alla prossimità e alla semplificazione, Adamo La Vigna – abbiamo potuto accedere a questo importante finanziamento che ci permetterà di rendere ancora più efficace e rapido il percorso di digitalizzazione dell’ente. È un passaggio richiesto a livello nazionale nell’ambito del percorso Italia digitale 2026, che consentirà a tutti i Comuni di affidare i dati più sensibili e importanti a piattaforme e sistemi impermeabili a guasti e intrusioni. Stiamo parlando di dati privati e informazioni che non possono più essere gestite solamente in cartaceo o con i server del Comune. Con questo graduale passaggio al cloud – una sorta di archivio virtuale e sempre accessibile – possiamo proteggere la privacy dei cittadini e delle loro pratiche. Questo percorso è perfettamente in linea con tutte le altre iniziative che abbiamo messo in campo per semplificare la vita dei cittadini e rendere Altopascio sempre più digitale e moderna. Come, ad esempio, la possibilità di richiedere lo Spid direttamente allo sportello aperto nell’ufficio Urp e che ha già rilasciato centinaia di identità digitale. Voglio ringraziare l’ufficio e il personale, perché stanno conducendo insieme all’amministrazione un processo importante di innovazione e semplificazione che ha come obiettivo principale quello di rendere più facile la vita al cittadino e alle imprese”.

Anagrafe, protocollo, servizi scolastici, portali dedicati alle imprese: sono molti i settori che toccano direttamente la vita del cittadino e che richiedono un sistema di archiviazione Cloud per garantire il massimo dell’affidabilità e della sicurezza. Con lo stesso obiettivo, il Comune di Altopascio ha partecipato anche a un secondo bando, sempre nell’ambito della Pa digitale 2026, dedicato interamente al rifacimento del sito web istituzionale.