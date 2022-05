Secondo successo della stagione per il Centro culturale di Tassignano che domenica (22 maggio) ha organizzato nel parco di Artemisia una giornata di giochi di una volta.

Una domenica all’insegna della tradizione e del divertimento. I bambini si sono cimentati nello spaccanoci, nel far rotolare i cerchi con dei bastoncini, nella corsa con i tappini ed in tanti altri giochi in una gara a punti che ha premiato i primi tre classificati. Medaglie a tutti i bambini partecipanti.

Non sono mancati i giochi di gruppo: la corsa con i sacchi, il gioco del fazzoletto ed il tiro alla fune che ha coinvolto piacevolmente anche gli adulti. Alla fine alcune famiglie hanno vinto dei buoni da spendere alla pizzeria C’è pizza per te ed alla Gelateria Eva, presenti sul posto per l’occasione con graditissime merende.

