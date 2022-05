Cimitero di Segromigno in Piano, i frequentatori: “Serve un altro cassonetto per il verde”

Un altro cassonetto dei rifiuti per il verde al cimitero di Segromigno in Piano. A chiederlo è la comunità locale.

“Siamo stanchi – dicono alcune persone che abitualmente frequentano il cimitero – Serve che Ascit porti un cassonetto per il verde più grande. Alcune persone che si interessano del cimitero in maniera del tutto volontario hanno avvertito più volte l’assessore Giordano Del Chiaro del Comune di Capannori inviandogli per telefono fotografie che evidenziano chiaramente la necessita di mettere un cassonetto per il verde piu grande dell’attuale”.

“Non sappiamo più cosa fare e a chi rivolgerci – dicono i cittadini – e per questo vogliamo farci sentire pubblicamente con la speranza di ottenere quanto richiesto. Si devono porre le condizioni affinche ci sia permesso di poter buttare i fiori o le piante vecchie dentro un cassonetto. Il cimitero è assai grande e molto frequentato, e troppo spesso ci sono cumuli di fiori marci per terra, che lo rendono brutto ed indecoroso. Un vero e proprio disagio. Ci chiedono di avere senso civico, ma non ci danno ascolto in merito alle nostre richieste. Non siamo a conoscenza del perché non venga accolta questa nostra richiesta, che a nostro parere doveva essere risolta in un giorno. Molte persone anche anziane sono costrette a portare a casa i fiori vecchi che sostituiscono sulle lapidi, altri invece non sapendo dove buttarli e impossibilitati a portarli a casa loro, li mettono per terra affianco al cassonetto del verde (sempre pieno) creando cumuli di fiori marci e maleodoranti. Altri invece hanno iniziato a buttarli negli altri cassonetti per la differenziata (carta, plastica, multimateriale) pur di non lasciarli per terra. Quanto ancora dobbiamo aspettare?”.