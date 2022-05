Depuratore di Casa del Lupo, lavori edilizi conclusi all’80 per cento

Depuratore di Casa del Lupo, il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, fa il punto sui progetti in corso.

“Ad oggi – dice il primo cittadino – i tre sedimentatori primari sono completati e sono in corso di realizzazione i pozzi per intercettare le schiume. Sono finiti e pronti anche i tre sedimentatori secondari. Finito anche il nuovo ponte sul Frizzone per l’accesso all’impianto, fatto e pronto anche il manufatto per la filtrazione e sono stati inseriti i filtri a tela. È pronto il manufatto dei quadri elettrici/compressori e sono stati completati cablaggio e quadri di controllo. Ci sono un pò di ritardi, a causa del Covid e a causa prezzi dei materiali che sono andati alle stelle e sulle attrezzature tecnologiche che stanno però arrivando. Il periodo è un pò critico per le costruzioni e mancano ancora opere edilizie, ma le lavorazioni procedono”.

“I lavori edilizi – spiega Fornaciari – sono di fatto eseguiti per circa l’80 per cento del totale e quindi sta divenendo realtà questo importante progetto atteso da decenni. Come sindaco, e gli altri sindaci della Piana sono d’accordo, dico che è necessario procedere anche alla copertura delle vasche. Per limitare più possibile ulteriormente gli odori. Ci stiamo lavorando”.